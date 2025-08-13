По информации источника издания, президент США не уточнил, что он имел в виду под такими гарантиями, и обсудил только "более широкую концепцию"

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил готовность во время разговора с европейскими лидерами 13 августа обеспечить гарантии безопасности для Украины, но только если они не будут осуществляться в рамках усилий НАТО. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их словам, Трамп заявил, что США готовы сыграть определенную роль в предоставлении Украине "средств сдерживания" в случае достижения договоренности о прекращении огня с Россией, но с соблюдением некоторых условий.

При этом, как сообщил один из источников, американский президент не уточнил, что он имел в виду под гарантиями безопасности, и обсудил только "более широкую концепцию".

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Трамп на видеоконференции с европейскими лидерами заявил о намерении Вашингтона внести вклад в обеспечение гарантий безопасности Украине, разработанных "коалицией желающих". По его словам, Трамп также сказал, что "переговоры по территориальным вопросам будут вестись только в присутствии Владимира Зеленского" на встрече, следующей за саммитом РФ - США на Аляске.

Серия онлайн-встреч по Украине состоялась 13 августа по инициативе канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Глава германского правительства сначала связался с ближайшими европейскими союзниками Украины для предварительного обсуждения дальнейших консультаций с Трампом. Затем прошла телефонная конференция с американским лидером и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого канцлер ФРГ обсудил результаты дискуссий в рамках так называемой коалиции желающих.