Ким Ё Чжон подчеркнула, что эта информация - "безосновательная односторонняя догадка и пиар-ход"

СЕУЛ, 14 августа. /ТАСС/. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что КНДР не убирала с границы с Республикой Корея громкоговорители и не имеет таких планов. Ее заявление распространило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Хочу уточнить, что Республика Корея вводит общественное мнение в заблуждение, говоря о том, что будто мы демонтировали громкоговорители на южной границе", - сказала Ким Ё Чжон. "Мы не демонтировали громкоговорители в пограничных районах и не будем этого делать", - добавила она.

Ким Ё Чжон напомнила, что с утверждениями о демонтаже аппаратуры в пограничных районах выступили президент Республики Корея Ли Чжэ Мён и южнокорейские военные. "Это безосновательная односторонняя догадка и пиар-ход", - считает сестра лидера КНДР. По ее мнению, "приукрашивая свою новую политику", пытаясь распространить мнение, что предпринимаемые ими меры примирительного характера находят положительный ответ, южнокорейские политики преследуют собственные цели.

"Нас не волнует, убрала ли Республика Корея громкоговорители с границы или нет, прекратила радиовещание или нет, отложила или сократила масштаб военных учений. Пакостный фарс больше не привлекает внимания", - заявила Ким Ё Чжон. Она объяснила, что в Пхеньяне уверены, что "враждебный характер" политики Республики Корея не изменился. "Мы неоднократно говорили, что у нас нет никакого желания улучшать отношения с Республикой Корея - с верным прислужником США", - сказала Ким Ё Чжон.

11 июня новый президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, который, в отличие от предшественника, выступает за диалог с КНДР, распорядился остановить работу громкоговорителей на границе. В программу передач, помимо критики государственного строя КНДР, входили новости, прогноз погоды, южнокорейская популярная музыка. 5 августа военные Республики Корея демонтировали все свои стационарные громкоговорители на границе, которых было около 20.