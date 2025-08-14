По мнению экс-аналитика разведки Корпуса морской пехоты США и бывшего инспектора по оружию массового поражения спецкомиссии ООН, "нет необходимости, чтобы НАТО проецировало военную мощь дальше, поскольку это представляет прямую угрозу" нацбезопасности РФ

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Продвижение НАТО на восток прекратилось и не будет возобновлено. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

"Я считаю, что расширение НАТО на восток уже прекратилось и не возобновится. Знаете, даже Россия не говорит о регрессе в этом вопросе, а это значит, что, как мне кажется, российское правительство понимает реальность: пока НАТО существует, она будет существовать в своей нынешней конфигурации, - сказал он. - Однако, о чем говорят русские, так это о начале вывода военных ресурсов, которые были продвинуты на восток вместе с расширением НАТО".

Риттер напомнил, на каких условиях первый президент СССР Михаил Горбачев вел переговоры об объединении Германии: ни дюйма на восток. "НАТО не должна была расширяться. Даже после объединения Германии, никакие войска не должны были входить в Восточную Германию. И все же НАТО расширилась, и теперь у нас есть американские войска в Польше, - продолжил он. - У нас есть американские системы ПРО (противоракетной обороны - прим. ТАСС) в Польше и Румынии. Как я полагаю, русские заявили: будет лучше, если эти ресурсы будут отведены обратно к линиям 1997 года".

Он отметил, что эти страны могут быть частью НАТО и иметь собственные вооруженные силы. "Они защищены статьей 5 [Североатлантического договора], но нет необходимости, чтобы НАТО проецировало военную мощь дальше, поскольку это представляет прямую угрозу национальной безопасности России, - сказал Риттер. - Для мира и стабильности в Европе необходимо уважать интересы национальной безопасности всех сторон. Поэтому я считаю, что расширение НАТО остановилось, и посмотрим, каким будет будущее НАТО".

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.