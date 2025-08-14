Экс-премьер страны указал на актуальность этой проблемы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Проведение денацификации на Украине по-прежнему актуально. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-премьер страны (2010-2014) Николай Азаров.

Отвечая на соответствующий вопрос, он отметил, что до сих пор никто денацификацией на Украине не занимался.

"Она осуществляется только явочным порядком на линии боевого соприкосновения. Уничтожили батальон "Азов" (признан террористическим объединением, запрещен в РФ - прим. ТАСС) - вот тебе вклад в дело денацификации. Конечно, это актуальная проблема", - заявил Азаров.

В Москве неоднократно подчеркивали, что спецоперация на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял президент России Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий.