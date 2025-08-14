В КНДР закрепят в конституции отсутствие желания улучшать отношения с Сеулом

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон назвала Республику Корея "верным прислужником и союзником США"

СЕУЛ, 14 августа. /ТАСС/. Власти КНДР планируют зафиксировать в будущем в конституции положение о том, что Пхеньян не имеет намерений улучшать отношения с Сеулом. Об этом заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Мы неоднократно говорили, что у нас нет никакого желания улучшать отношения с Республикой Корея - с верным прислужником и союзником США. Эта последовательная позиция в будущем будет закреплена в нашей конституции", - заявила Ким Ё Чжон.

Сестра лидера КНДР выступила с заявлением, в котором опровергла сообщения южнокорейской стороны о том, что народная республика демонтировала по крайней мере часть громкоговорителей на границе в качестве ответной меры на аналогичный шаг Сеула.

Осенью 2024 года стало известно, что конституция КНДР была изменена и теперь определяет Республику Корея как враждебное государство. В январе 2024 года лидер народной республики Ким Чен Ын предложил конституционно закрепить за Республикой Кореей статус главного врага и допустить "возвращение южнокорейской территории" в состав КНДР в случае войны. Тогда он призывал внести в основной закон положения о территории КНДР и отказаться от упоминания мирного объединения Севера и Юга.