Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи заявила, что Сеул "предается бредовым мечтам"

СЕУЛ, 14 августа. /ТАСС/. Власти КНДР не собираются передавать сигналы о готовности к переговорам с США через российскую сторону на предстоящем российско-американском саммите на Аляске. Об этом заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ранее несколько СМИ Республики Корея выступили с предположением, что президент РФ Владимир Путин на предстоящем саммите с президентом США Дональдом Трампом может поднять тему проблем Корейского полуострова и изложить позицию КНДР. Некоторые издания допустили, что в таком случае РФ может стать посредником между США и КНДР вместо Республики Корея.

"12 августа СМИ Республики Корея распространили домыслы о том, что на предстоящем российско-американском саммите до Вашингтона может быть доведена наша позиция. Это типичный пример того, как Республика Корея предается бредовым мечтам", - сказала Ким Ё Чжон.

"Зачем нам посылать сигнал американской стороне? Хочу еще раз напомнить людям, обращающим внимание на спекуляции СМИ Республики Корея, что нам не о чем разговаривать с США", - продолжила она. "Нас совершенно не интересуют переговоры, обращенные в необратимое прошлое, и комментарии о причинах будут лишними", - считает Ким Ё Чжон. Она напомнила о своем прошлом заявлении, в котором обозначила, что "неплохие личные отношения" лидеров КНДР и США не повлияют на политику, если США "продолжат цепляться за устаревшие подходы".

12 августа пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе телефонного разговора президент РФ обсудил с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном предстоящие переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.