БЕЙРУТ, 14 августа. /ТАСС/. Войска переходного правительства Сирии вступили в боестолкновения с курдскими ополченцами в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны. Как передал телеканал Syria TV, ожесточенные перестрелки происходят на восточном и западном берегу реки Евфрат, стороны применяют пулеметы и гранатометы. О потерях данные не приводятся.

В среду сирийское командование перебросило по шоссе Атрайя - Рассафа значительные подкрепления на линию соприкосновения к юго-востоку от города Ракка.

Ранее столкновения между войсками и курдскими формированиями из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) происходили в провинции Алеппо на севере Сирии. Курды обвинили в провокационных вылазках "недисциплинированные группировки, действующие в рядах правительственной армии", которые сорвали режим прекращения огня и дестабилизировали обстановку.

9 августа сирийские власти объявили о своем отказе участвовать в переговорах с СДС, которые планировалось провести в Париже под эгидой Франции и США, обвинив курдов в попытке спровоцировать иностранное вмешательство в дела Сирии.

10 марта временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлюм Абди подписали соглашение, в соответствии с которым курдские бойцы должны влиться в состав правительственной армии. Стороны договорились о том, что до конца года все гражданские и военные объекты, включая аэропорты, а также газовые и нефтяные месторождения, расположенные на северо-востоке Сирии, перейдут под власть новой администрации в Дамаске.