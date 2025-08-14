По версии следствия, занимая должность губернатора департамента Мокегуа, Мартин Вискарра Корнехо получал взятки от компаний, участвовавших в тендерах на реализацию различных проектов

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 августа. /ТАСС/. Перуанский суд назначил экс-президенту страны Мартину Вискарре пять месяцев заключения на время рассмотрения коррупционного дела, по которому он проходит обвиняемым.

"Суд назначил пять месяцев превентивного ареста экс-президенту республики Мартину Вискарре Корнехо, подозреваемому в получении взятки", - говорится на странице судебной власти Перу в X.

По версии следствия, будучи губернатором департамента Мокегуа (2011-2014), Вискарра получал взятки от компаний, участвовавших в тендерах на реализацию различных проектов. Генпрокуратура запросила для него 15 лет лишения свободы. Вискарра отрицает свою вину.

Вискарра занял пост президента в марте 2018 года после ухода в отставку Педро Пабло Кучински, который на тот момент был главой государства. В ноябре 2020 года парламент Перу проголосовал за отстранение Вискарры от должности президента страны. Политика признали "морально недееспособным" из-за сообщений о его причастности к коррупционным схемам в Мокегуа.