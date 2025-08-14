Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку считает, что Запад затем может признать и Донбасс, но с Херсонской и Запорожской областями будет труднее

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Многие на Западе готовы признать Крым частью России, но гордыня пока не позволяет. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

"Я думаю, что гордыня, один из семи смертных грехов, гордыня Запада не позволит ему сразу признать включение этих территорий [Крым, Херсонскую область, Запорожскую область, ДНР и ЛНР - прим. ТАСС] в состав России. Я думаю, что многие на Западе готовы признать Крым частью России, а затем, возможно, и Донбасс. Но Западу будет очень трудно признать Херсонскую и Запорожскую области частью России, потому что даже Россия не претендовала на эти территории до событий 2022 года на референдуме. И референдум был проведен из-за действий Украины, которые совершались при поддержке Запада", - сказал он.

"Так что было бы здорово, если бы все признали их (территории - прим. ТАСС). Но я думаю, что более важный вопрос заключается в том, будут ли отменены санкции? Существует ли способ отменить санкции, если Запад по-прежнему не признает присоединение этих территорий? Это может быть наиболее вероятным компромиссом", - добавил Риттер.

По его словам, Москва дала понять, что если западные страны, особенно Соединенные Штаты, хотят хороших отношений с Россией, то необходимо, чтобы они признали эти территории частью Российской Федерации отныне и навсегда. "Вы не можете никого ни к чему принудить. Вы можете подвести лошадь к воде, но вы не можете заставить ее пить. Например, мы знаем из истории, что когда Советский Союз присоединил к себе прибалтийские государства, вообще никто на Западе не признал этого присоединения. На всех картах всегда было изображено, что страны Прибалтики отделены от Советского Союза. Это, конечно, привело к нестабильности, и подобное не способствует развитию хороших отношений", - продолжил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США.

"Из-за проводимой Западом политики я не думаю, что это произойдет. Запад еще не осознал, что Россия выиграла эту войну. И Запад продолжает верить, что у него есть возможность выдвинуть определенные требования относительно того, как закончится эта война", - отметил Риттер.

