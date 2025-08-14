По словам экс-премьера Украины, реальное правительство в Киеве - это американское посольство

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сможет заставить Владимира Зеленского вывести украинские войска из Донбасса, если захочет. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что реальное правительство на Украине - это американское посольство.

"Именно американское посольство управляет всеми экономическими, политическими, правовыми, социальными, военными делами на Украине. Оно финансирует, оно поставляет вооружение, оно решает кадровые вопросы, то есть решает абсолютно все вопросы. Так что если Трамп решит заниматься этим делом, то он сможет решить эти вопросы [о выводе ВСУ из Донбасса]", - заявил Азаров.