По словам профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, Европе и Киеву не хватает независимости в сфере обороны

ПЕКИН, 14 августа. /ТАСС/. Предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина с хозяином Белого дома Дональдом Трампом вызывает все большую обеспокоенность киевского режима и властей Евросоюза, которые лишены самостоятельности в области обороны. Такую точку зрения высказал профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.

"Европе и Украине, проявляющим все большую обеспокоенность, не хватает независимости в сфере обороны. Их возможность повлиять на переговоры между Россией и США ограничена", - приводит газета Global Times мнение эксперта, который прокомментировал позицию ЕС в отношении запланированного саммита РФ и Соединенных Штатов.

Как уточнил профессор, Путину и Трампу предстоит обсудить "сложные и разнообразные" вопросы, которые "невозможно решить за одну встречу". Он допустил, что в этот раз российский и американский лидеры в ходе встречи сосредоточатся не на урегулировании украинского конфликта, а на "смягчении напряженности между Вашингтоном и Москвой".

По словам Ли Хайдуна, президент США, "возможно, все еще не уверен в результатах [саммита]". В то же время, как предположил китайский эксперт, лидер РФ в сложившейся ситуации "вряд ли пойдет на компромисс".

Политолог Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук Ян Цзинь, на которого ссылается то же издание, считает, что встреча Путина и Трампа с учетом причастности к конфликту киевского режима и Брюсселя означает "больше символическое политическое значение, чем реальные перспективы прорыва в вопросе прекращения огня между РФ и Украиной". Эксперт обратил внимание, что и Москва, и Киев "остаются твердыми в своих условиях прекращения огня".

13 августа Трамп принял участие в видеоконференции с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским. Эта встреча в онлайн-формате состоялась в преддверии российско-американского саммита, который пройдет 15 августа на Аляске.