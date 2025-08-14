Глава ведомства Иван Хиль Пинто отметил, что генпрокурор Соединенных Штатов Пэм Бонди хочет выдать за личное имущество президента Боливарианской Республики два самолета

КАРАКАС, 14 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто назвал новым экстравагантным шоу заявление министра юстиции - генерального прокурора США Пэм Бонди о конфискации активов на сумму в $700 млн, якобы принадлежащих президенту Боливарианской Республики Николасу Мадуро.

"Это новое экстравагантное шоу <…> в ответ на точные удары революционного правительства по террористическим группировкам, финансируемым Государственным департаментом [США]", - указал в своем Telegram-канале глава МИД. Он отметил, что Бонди хочет выдать за личное имущество Мадуро "два самолета венесуэльского государства, украденные и вывезенные в США".

"Мадуро более 40 лет находится на государственной службе и ведет скромный образ жизни. Настоящие магнаты находятся в Вашингтоне и Майами, они занимаются грабежом [компании] CITGO (является американским филиалом венесуэльской государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela - прим. ТАСС), конфискацией золота и активов республики", - заявил Хиль. Он подчеркнул, что Венесуэла продолжит "противодействовать планам по криминализации христианской, социалистической революции XXI века".

7 августа Бонди объявила об увеличении до $50 млн размера выплаты за информацию, которая приведет к аресту Мадуро. МИД Венесуэлы назвал объявленное вознаграждение нелепым.