Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку напомнил, что Красная армия уничтожила огромную часть ресурсов нацистской Германии

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер рассказал, что зол на Соединенные Штаты за искажение итогов Второй мировой войны и принижение роли России в победе 1945 года.

"В воскресенье у меня была возможности пойти в парк "Патриот". Какое потрясающее место! Храм очень красивый. Но самым важным местом для меня был музей. 1418 шагов - каждый шаг символизирует день войны", - рассказал он в интервью ТАСС. По словам Риттера, осмотр музея занял у него 3,5 часа, и "это была эмоциональная пытка".

"Потому что реальность - это жертва, принесенная советскими людьми в этом конфликте (Великой Отечественной войне - прим. ТАСС). Как американец, видящий это, ты начинаешь задумываться. У нас есть те, кто заявляет, что Америка выиграла [Вторую мировую] войну, что Россия не имеет ничего общего с победой. Это исторический тренд в США на искажение российской истории", - отметил он. Риттер поделился, что когда он закончил обход, он "был зол на свою страну за то, что там этого не признают".

Аналитик добавил, что его родственники внесли большой вклад в победу, и в США было много жертв в этой войне. "Я никогда не принижаю роль своей страны. Мы помогли победить нацистскую Германию и милитаристскую Японию. И мы сыграли значительную роль в этой победе. Но мы помогли победить. Это значит, что и другие были вовлечены. Нужно быть честными относительно своей истории", - подчеркнул он.

Риттер напомнил, что Красная армия уничтожила огромную часть ресурсов нацистской Германии, уничтожила 60% немецких войск, а США помогли ей. "Это они заплатили цену, они принесли жертву", - подчеркнул он.

По словам аналитика, цель его поездки в Россию состоит в том, чтобы узнать страну лучше. "Я - студент, изучающий Россию. Я никогда не называл себя экспертом по России. Это такое сложное общество, сложная история, сложная культура. Это чудесно. И я пытаюсь учиться", - отметил он.

Риттер добавил, что каждый раз, когда он приезжает в РФ, он стремится узнать о ней больше. "Но чтобы узнать больше, нужно побывать на месте того, о ком ты хочешь узнать больше. И, побывав в парке "Патриот", я воспользовался возможностью побывать хоть на миг на месте россиян, чтобы понять, что действительно происходило 80 лет назад и почему это так важно сейчас, чтобы это никогда больше не повторялось. И если вы не осознаете связи между нацистской Германией и бандеровской идеологией Украины, то вы игнорируете историю", - подчеркнул он.

Предыдущие поездки в Россию

Риттер рассказал, что за последние годы он уже третий раз в России. "В первый раз я приехал в мае 2023 года. Это был уникальный опыт, так как я был после начала СВО, и никто из американцев не ездил в Россию. Я летел не в Москву, а в Новосибирск. И, когда я приземлился в Новосибирске, на паспортном контроле были удивлены, спрашивали, почему я здесь и что я здесь делаю", - отметил он.

По словам аналитика, когда он путешествовал по городам России - был не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и Иркутске, Новосибирске, Екатеринбурге, Волгограде, Ижевске, Грозном, - где бы он ни был, "люди удивлялись, увидев американца, но при этом были рады". "Ко мне нигде не относились так хорошо, как в России. Я вернулся в декабре 2023-го - январе 2024-го. У меня была возможность посетить Крым, Херсонскую область, Донецк и Луганск, а также Москву и Санкт-Петербург. И снова люди тепло меня приняли", - поделился он.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.