В числе товаров могут быть футболки, кепки, флажки, монеты, а также куклы или фигурки, изображающие известных политиков

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 14 августа. /Спец. корр. ТАСС/. Ряд крупнейших сувенирных магазинов Анкориджа (штат Аляска) готовится представить продукцию, посвященную запланированной на 15 августа встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в беседах с корреспондентом ТАСС рассказали в среду их сотрудники и владельцы.

Американский бизнес редко упускает возможность заработать на продаже товаров, связанных с крупными политическими событиями. Во время проведения таких мероприятий в стране, включая саммиты, в продажу, как правило, поступают посвященные им товары. В их числе могут быть футболки, кепки, флажки, монеты, а также куклы или фигурки, изображающие известных политиков. Встреча президентов России и США в Анкоридже пока является исключением из этого правила. Как убедился корреспондент ТАСС, ни в одном из крупных сувенирных магазинов в центре города не продаются товары, посвященные саммиту.

"Мы могли бы заработать хорошие деньги на этом. Но о встрече [Путина и Трампа на Аляске] было объявлено только в пятницу [8 августа], думаю, поэтому никто не успел подготовиться", - отметила владелица крупного магазина по продаже сувениров в центре Анкориджа, представившаяся Эммой. "Мы упустили из-за этого неплохую прибыль", - посетовала она, добавив, что многие предприниматели хотят теперь это исправить и готовятся позднее представить соответствующую продукцию.

Сотрудник одной из торговых точек Хавьер допустил, что в ней впоследствии могут начать продавать предметы одежды, например, с изображением пожимающих друг другу руки Путина и Трампа. "Но, это, наверное, если саммит будет успешным", - уточнил он. "Если бы это происходило в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке, можно было бы быстро произвести все, что нужно. Но Анкоридж небольшой город, здесь так быстро не получится", - отметила менеджер магазина, где преимущественно представлены изделия из дерева, представившаяся Джилл. Сотрудники нескольких магазинов отметили, что никогда не продают товары, связанные с политикой, и не станут это делать в будущем. В магазине международного аэропорта имени Теда Стивенса в Анкоридже также сообщили, что планов завозить такие товары в ближайшее время нет.

В популярном среди туристов центре Анкориджа находятся десятки различных торговых точек, где продают разнообразные сувениры. В их числе произведения искусства коренных народов региона, резные фигурки из кости и дерева, ножи и другие предметы, связанные с охотой и рыбалкой.