экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов обратил внимание, что "сегодняшняя Россия уникальна"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Москва и Вашингтон не должны пытаться перезагрузить отношения в старом формате, их следует перестроить на основе понимания равенства друг друга. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

"Вместо того, чтобы перезагружать, постройте что-то новое. Не нажимайте кнопку перезагрузки. Заложите первый камень, чтобы построить новую структуру российско-американских отношений. Потому что если вы перезагружаете, вы перезагружаете американскую ложь, американскую гегемонию, доминирование. Это не основа для дружбы. Основа для дружбы - это равенство, равенство и еще раз равенство. И об этом мы должны говорить", - сказал он.

Риттер выразил мнение, что Россия не превосходит США, а США, в свою очередь, не превосходят Россию. "У нас есть свои сильные и слабые стороны, но мы будем преуспевать, если будем работать вместе. А если нет, будет еще одна война, и мы все умрем. То есть нужно начать новое, совершенно новое во всем", - подчеркнул аналитик.

Он напомнил, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в 2009 году предложила в качестве символа изменений на кнопку с надписью "перегрузка". "Если мы хотим нажать на символическую кнопку, мы должны убедиться, что мы используем правильное слово, - отметил Риттер. - Когда мы говорим о перезагрузке, то к чему мы хотим вернуться? К холодной войне? К 1945 году? К 1990-м годам?". "Не думаю, что мы должны говорить о перезагрузке отношений, - указал он. - Забудьте о перезагрузке, о прошлом. Слишком много плохого было в истории. Нам нужно что-то новое. Нам нужны новые отношения".

В этом контексте экс-разведчик обратил внимание, что "сегодняшняя Россия уникальна". "Россия за 25 лет из той ужасной ситуации, когда она практически полностью рухнула, пришла к тому, где она находится сейчас, - продолжил Риттер. - При взгляде на сегодняшнюю Россию можно только гордиться. Идеальна ли Россия? Нет. Но вы делаете все хорошо".

"У вас отличная экономика, отличные города, прекрасные люди, культура, история. Более того, россияне гордятся собой. Я никогда не видел людей, которые больше бы гордились своим настоящим. Особенно это видно на контрасте при сравнении с Россией 1990-х годов, когда россияне уезжали из страны. Сейчас россияне хотят вернуться, так как они гордятся тем, какой Россия стала. Так что зачем перезагружать? Зачем возвращаться назад? Начните сейчас с того, какие вы сейчас. Вам не нужно возвращаться к тому, какими вы были", - считает американский аналитик.

