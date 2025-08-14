Володин: отношения РФ и КНДР стали крепче благодаря лидерам обеих стран

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами была принята единогласным решением

ПХЕНЬЯН, 14 августа. /ТАСС/. Отношения между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой стали крепче благодаря президенту РФ Владимиру Путину и председателю Государственных дел КНДР Ким Чен Ыну. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Отношения между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой развиваются во многом благодаря нашим лидерам. Отношения между нашими странами стали крепче", - сказал Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики Цой Рён Хэ.

Председатель Госдумы напомнил, что в 2024 году был ратифицирован Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. "Все политические силы в Государственной думе единогласно поддержали ратификацию договора", - отметил он.

По словам председателя Госдумы, такая единодушная поддержка подчеркивает стратегический характер отношений двух стран.

Володин во главе делегации Госдумы прибыл в КНДР с официальным визитом по приглашению Верховного народного собрания республики. В программе визита - ряд встреч и участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи от японского колониального господства.