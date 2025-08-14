Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер поделился, что когда кто-то пытается стереть Россию с лица земли или стереть память о ней, для них это в итоге плохо кончается

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Русскую культуру и русских классиков невозможно стереть из мировой истории. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

"Русскую культуру не смогут стереть - это невозможно. Более важно то, зачем ее пытаются стереть? Хотят убрать Толстого, Достоевского, стереть Чайковского? Кого они хотят стереть из истории? История показала, что когда кто-то пытается стереть Россию с лица земли или стереть память о ней, для них это плохо кончается в конце концов. Спросите Наполеона или Гитлера", - считает собеседник агентства.

Риттер объяснил логику американцев, назвав ее заблуждением. "Потому что американцы считают себя "номером один". А всех остальных - "номером два". <...> Это невежество американцев и это стыдно признавать", - заключил он.