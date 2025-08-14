Риттер заявил, что пожал бы руку российскому морпеху с позывным "Струна"

Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США отметил, что знает этого героя

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер рассказал в интервью ТАСС, что знает Героя России капитана Владислава Головина (позывной Струна), известного по Мариупольскому сражению, и пожал бы ему руку.

Отвечая на вопрос, знают ли за рубежом морпеха с позывным Струна, Риттер рассказал, что знает этого героя и что любой морской пехотинец, любой военный профессионал, встретив его, пожал бы ему руку. "Война - не игра. Когда идешь на войну против людей, люди гибнут. А теперь представь, что ты встречаешь воина, который это пережил, сумел выстоять, проявил героизм и отвагу. Что бы ты сделал, встретив такого человека? Лично я пожал бы ему руку, обнял его и отдал честь как человеку, которого уважаю", - сказал он.

"Я уже слишком стар для боев, но в свое время я мог бы оказаться в ситуации, когда мне пришлось бы воевать против этого человека, если бы наши правительства не сошлись во мнениях. Но это не значит, что я когда-либо перестану его уважать", - продолжил Риттер.

Экс-разведчик также рассказал, что его часто приглашают в российское посольство в Вашингтоне на празднование Дня России, Дня Победы и других праздников, и там он подружился с военными атташе российского правительства, с российскими офицерами. "Почему? Потому что военные тянутся к военным. Нам комфортно друг с другом. Мы говорим на одном языке. Мы не слишком ладим с дипломатами. Мы не самые утонченные люди в мире. Но нам нравится быть в своей компании, потому что мы понимаем друг друга. Мы думаем одинаково. Мы узнаем героизм, когда видим его", - отметил собеседник агентства.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.