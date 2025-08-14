По данным телеканала, разговор будет посвящен предстоящим переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер примет в четверг в своей резиденции Владимира Зеленского, который прибыл в Лондон с необъявленным визитом. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на британский кабмин.

По информации телеканала, их разговор будет посвящен предстоящим переговорам президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 15 августа на Аляске.

13 августа состоялась видеоконференция с участием Трампа, Зеленского и глав государств и правительств Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсека НАТО, председателей Еврокомиссии и Евросовета. Политики обсудили предстоящий российско-американский саммит. Онлайн-встреча по Украине была инициирована канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Встреча Путина и Трампа, как ожидается, пройдет 15 августа на Аляске. Американский лидер 8 августа заявил, что США изучают вопрос территорий, "за которые ведутся бои на протяжении трех с половиной лет", и рассчитывают на "некоторый обмен". 9 августа Зеленский выступил с утверждением, что ответ на территориальные вопросы уже есть в украинской конституции и "отступать от этого никто не будет".