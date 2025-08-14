По данным газеты, перед руководством страны остается проблема прозрачности алгоритмов искусственного интеллекта

БРЮССЕЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Албанские власти планируют применять технологии искусственного интеллекта (ИИ) для борьбы с коррупционными схемами и ускорения интеграции с Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщила газета Politico.

По сведениям издания, Албания рассматривает возможность внедрить машинный интеллект в процесс выборов государственных деятелей, а также использовать технологию при распределении государственных тендеров. Однако перед руководством страны остается проблема прозрачности алгоритмов ИИ. "Если все те же люди, извлекавшие выгоду из коррумпированной системы тендеров, будут разрабатывать алгоритмы, то мы явно не движемся в будущее. Мы цепляемся за прошлое", - отметила депутат албанского парламента от оппозиционной Демократической партии Джорида Тобаку.

Кроме того, в Тиране обсуждают идею использования ИИ при переводе европейского законодательства и выявления расхождений между ним и местными законами - процедуры, необходимой для вступления Албании в объединение. Предполагается, что искусственный интеллект поможет руководству страны завершить процесс перевода и анализа нормативно-правовой базы за пять лет. Это будет первый в истории случай, когда государство обращалось к технологии для интеграции с ЕС, утверждает газета.

Албания уже имеет опыт применения искусственного интеллекта в различных сферах. Технология задействована в механизмах госзакупок, а также в процессе отслеживания незаконной городской застройки и обнаружения производств наркотических веществ в сельской местности. Politico также сообщает о планах албанского правительства внедрить ИИ-инструменты по распознаванию лиц в дорожные камеры, что, по его оценке, поможет снизить крайне высокое количество смертельных аварий.