Они предназначены для боевых действий против Индии, сообщил агентству Reuters источник в местной армии

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Пакистан создал ракетные войска, которые повысят боевые возможности вооруженных сил в войне без использования оружия массового поражения. Об этом заявил премьер-министр исламской республики Шахбаз Шариф.

"Ракетные войска будут оснащены новейшими вооружениями, они станут важной вехой в укреплении боеспособности армии", - цитирует агентство Reuters выступление главы правительства на церемонии в Исламабаде.

Как заявил агентству источник в армии Пакистана, командование ракетными войсками будет осуществлять их развертывание и применение в военных конфликтах, в которых не используется ядерное оружие.

"Очевидно, новые войска предназначены для боевых действий против Индии", - добавил собеседник Reuters.

Пакистан объявил о создании нового вида вооруженных сил на фоне военной напряженности в отношениях с Индией. Она сохраняется после теракта 22 апреля в Пахалгаме (индийская союзная территория Джамму и Кашмир), в результате которого были убиты 26 человек. В ночь на 7 мая ВС Индии начали военную операцию "Синдур", нанеся удары по девяти связанным с террористами целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира. Пакистан нанес ответные удары. 10 мая стороны договорились о прекращении огня.

В новость внесена правка (09:45 мск) - передается с исправлением опечатки в имени премьер-министра, верно - Шахбаз.