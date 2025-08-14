Риттер: Россия будет определять условия демилитаризации Украины

Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США напомнил, что демилитаризация является одним из основных требований Москвы в урегулировании украинского конфликта

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Параметры и условия демилитаризации Украины, включая выбор возможных компромиссов, будет определять Россия. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

"Лучшим решением было бы добиться безоговорочной капитуляции Украины, тогда Россия смогла бы диктовать условия, - отметил он. - Но российское правительство, как я полагаю, решило, что оно не стремится к безоговорочной капитуляции Украины, поэтому будут найдены компромиссы. Российскому правительству предстоит решить, на какие компромиссы оно готово пойти в вопросе демилитаризации украинской армии".

Эксперт напомнил, что демилитаризация является одним из основных требований России в урегулировании украинского конфликта. "Ходят слухи, что Россия заявляла о намерении позволить Украине иметь армию в 50 тыс. человек", - заметил он, добавив, что не знает точной цифры на этот счет.

Вместе с тем бывший американский разведчик обратил внимание на то, что в настоящее время отсутствует ясность по целому ряду ключевых аспектов демилитаризации. В частности, по его словам, речь идет о том, как сократить до 50 тыс. человек армию, численность которой составляет 700-800 тыс. военнослужащих, что будет с оружием, которое находится на Украине, кто будет заниматься выводом с Украины ресурсов НАТО.

"На эти вопросы может ответить только российское правительство, - убежден Риттер. - И чем больше российское правительство идет на компромиссы с Западом ради достижения мира, тем меньше у него контроля над этими процессами. Так что это будет баланс".

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.