14 августа, 09:30
Военная операция на Украине

Риттер: Россия будет определять условия демилитаризации Украины

Скотт Риттер. Александр Щербак/ ТАСС
Скотт Риттер
© Александр Щербак/ ТАСС
Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США напомнил, что демилитаризация является одним из основных требований Москвы в урегулировании украинского конфликта

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Параметры и условия демилитаризации Украины, включая выбор возможных компромиссов, будет определять Россия. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

"Лучшим решением было бы добиться безоговорочной капитуляции Украины, тогда Россия смогла бы диктовать условия, - отметил он. - Но российское правительство, как я полагаю, решило, что оно не стремится к безоговорочной капитуляции Украины, поэтому будут найдены компромиссы. Российскому правительству предстоит решить, на какие компромиссы оно готово пойти в вопросе демилитаризации украинской армии".

Эксперт напомнил, что демилитаризация является одним из основных требований России в урегулировании украинского конфликта. "Ходят слухи, что Россия заявляла о намерении позволить Украине иметь армию в 50 тыс. человек", - заметил он, добавив, что не знает точной цифры на этот счет.

Вместе с тем бывший американский разведчик обратил внимание на то, что в настоящее время отсутствует ясность по целому ряду ключевых аспектов демилитаризации. В частности, по его словам, речь идет о том, как сократить до 50 тыс. человек армию, численность которой составляет 700-800 тыс. военнослужащих, что будет с оружием, которое находится на Украине, кто будет заниматься выводом с Украины ресурсов НАТО.

"На эти вопросы может ответить только российское правительство, - убежден Риттер. - И чем больше российское правительство идет на компромиссы с Западом ради достижения мира, тем меньше у него контроля над этими процессами. Так что это будет баланс".

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине