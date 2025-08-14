Атака была предпринята с применением гиперзвуковой баллистической ракеты, отметил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа

ДОХА, 14 августа. /ТАСС/. Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" сообщили о нанесении нового удара по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале представителя сформированных повстанцами вооруженных сил Яхьи Сариа.

По его словам, атака была предпринята с применением гиперзвуковой баллистической ракеты. Утверждается, что "цель операции достигнута", "работа аэропорта была приостановлена".

В заявлении отмечается, что движение "Ансар Аллах" "следит за развитием ситуации в секторе Газа" и не допустит его оккупации израильскими силами. Хуситы заверили, что намерены и впредь оказывать поддержку палестинскому народу "до тех пор, пока не будет остановлена агрессия", развязанная Израилем против жителей анклава.

Пресс-служба израильской армии ранее проинформировала о перехвате ракеты, запущенной с территории Йемена.

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в палестинском анклаве в середине января этого года, однако после срыва перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства.