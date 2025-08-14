Они боятся проиграть предстоящие 28 сентября выборы в парламент, заявил бывший президент республики

КИШИНЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) превратили Конституционный суд (КС) в свой филиал из страха проиграть предстоящие 28 сентября выборы в парламент. Об этом заявил бывший президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, комментируя планы правящего большинства в парламенте утвердить новый состав КС.

Назначение судей сопровождается скандалом. Поддерживающий Санду и ее партию бывший премьер Ион Стурза в выступлении по телевидению заявил, что "КС - наш", дав понять, что в случае проигрыша выборов КС будет на стороне Санду.

"Наш", как они называют, Конституционный суд должен быть укреплен "хорошими" и надежными людьми. У некоторых из них даже есть желтый партийный билет (партийный билет ПДС - прим. ТАСС). Именно по этой причине ПДС срочно собирает свою фракцию в парламенте в воскресенье на внеочередную сессию, чтобы утвердить новых судей КС. Спешка депутатов ПДС назначить лояльных им судей напрямую связана с предстоящими осенними выборами, и в обществе есть подозрения, что сразу после парламентских выборов Конституционный суд будет обязан удовлетворять прихоти власти и принимать политизированные решения, направленные на защиту нынешнего режима, вплоть до отмены выборов, если правящая партия получит на них плохой результат", - написал Додон в своем Telegram-канале. По его мнению, "повторяется история июня 2019 года, когда другой состав Конституционного суда принял неправомерное решение в пользу власти". "Впоследствии те судьи позорно ушли в отставку, будучи обвиненными в участии в захвате государства. Но что изменилось с тех пор, в "хорошие времена", если все указывает на то, что теперь государство захвачено другой политической силой - более агрессивной и лицемерной?" - подчеркнул экс-глава Молдавии. Он выразил убежденность, что "наказание за узурпацию и злоупотребления неизбежно" и "постигнет и судей Конституционного суда, которые играют на руку власти", как и саму власть, "которая не захочет признать свое поражение на осенних выборах".

Правительство Молдавии в июне одобрило назначение нынешнего председателя Конституционного суда Домники Маноле, а также бывшего министра юстиции от правящей партии Сергея Литвиненко. Высший совет магистратуры утвердил кандидатуру судьи Иона Маланчука, супруга которого назначена председателем совета госпредприятия Энергоком. А парламент Молдавии голосами депутатов правящей партии переизбрал на второй срок в качестве судей КС Любу Шову и Николая Рошку.

Оппозиция обвиняет власти в захвате КС

Со своей стороны, Партия социалистов, Партия коммунистов, блок проевропейский партий "Альтернатива" и другие оппозиционные формирования Молдавии обвинили власти в том, что назначение судей КС проходит с грубыми нарушениями, без конкурса, без прозрачности, а некоторые из них даже являются членами партии, и их назначение незадолго до начала избирательной кампании вызывает серьезные вопросы. Ранее с такими обвинениями в адрес Санду и ее партии выступили бывшие президенты страны Владимир Воронин и Додон, экс-премьеры Владимир Филат и Ион Кику, мэр Кишинева Ион Чебан, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло и другие политики. Они напомнили о грубых нарушениях основного закона, которые были допущены при изменении названия государственного языка с молдавского на румынский, внесения положения о европейской интеграции, попрании статуса нейтралитета и суверенитета страны и других злоупотреблениях.

Конституция была принята парламентом Молдавии 29 июля 1994 года. Она закрепила статус страны как нейтрального, суверенного и многонационального государства. В 2024 году в стране прошел референдум о дополнении основного закона положениями о необратимости европейского курса. Изменения были внесены после того, как инициированный Санду референдум по этому вопросу провалился внутри страны. Минимального перевеса в 50,69% власти добились при голосовании на более чем 200 участках за рубежом, результаты которого оппозиция объявила фальсифицированными и отказалась признавать.