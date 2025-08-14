По данным интернет-портала, новый президент Польши ранее обещал "быть ближе к гражданам"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Новый президент Польши Кароль Навроцкий будет трудным клиентом для своей охранной службы из-за данного еще во время избирательной кампании обещания "быть ближе к гражданам". Об этом пишет интернет-портал onet.pl.

Портал напоминает, что за первую неделю своего пребывания на высшем государственном посту Навроцкий как минимум трижды создавал для своей охраны непредвиденные опасные ситуации, чреватые непредсказуемыми последствиями.

Сразу после инаугурации на пост президента Навроцкий внезапно остановил свой кортеж и пошел общаться с группой своих сторонников, стоявших на улице. Вскоре после этого президент Польши помахал прохожим из открытого окна своей временной резиденции в варшавском дворце Бельведер, сообщил им, что выйдет "через полчаса", а затем исполнил свое обещание и разговаривал с людьми на улице несколько минут, а одному из них даже подарил книжку. Третий инцидент произошел 11 августа, когда Навроцкий неожиданно для своих охранников посетил футбольный матч, причем сидел на обычной трибуне в окружении других зрителей.

Мнения охраны

"Эти последние события показали, что такая близость к гражданам станет заметной характерной чертой президентства Кароля Навроцкого", - цитирует портал генерала Анджея Павликовского, бывшего в 2015-2017 годах руководителем спецслужбы Бюро охраны правительства (позже переименованной в Службу охраны государства). "Полагаю, что так [и дальше] будет во время его президентства", - продолжил генерал. По мнению Павликовского, "охрана готова к такого рода вызовам, но для ее сотрудников президент стал крепким орешком".

Другой экс-глава службы охраны президента бригадный генерал Мирослав Гавор сказал, что незапланированные выходы президента к гражданам "являются серьезным вызовом для личной охраны президента".

Кароль Навроцкий был избран главой Польши во втором туре выборов 1 июня, получив 50,89% голосов и опередив всего на 1,78% своего соперника мэра Варшавы Рафала Тшасковского, за которого проголосовали 49,11% избирателей. Инаугурация Навроцкого на высший государственный пост состоялась 6 августа.