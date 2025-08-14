Несколько оппозиционных СМИ поддерживают и транслируют такие призывы, заявил Синиша Мали

БЕЛГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Участники акций протеста в Сербии открыто призывают к насилию в отношении сторонников правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), а ряд оппозиционных СМИ поддерживает и транслирует такие призывы, что дополнительно осложняет ситуацию в стране. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов республики Синиша Мали.

"Насилие со стороны участников блокад обострилось в городах по всей Сербии, и эти неприятные сцены, которые мы наблюдаем, глубоко тревожат всех ответственных людей в нашей стране. Участники уличных акций открыто признают, что хотят причинить вред сторонникам Сербской прогрессивной партии, и призывают к еще большему насилию. Все это охотно транслирует и поддерживает группа оппозиционных СМИ, так называемых мегафонов, которые ежедневно используют язык вражды, тем самым способствуя еще более напряженной атмосфере и нагнетанию обстановки", - отметил Мали в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Я понимаю, что существуют разные мнения и позиции, но речь уже не об этом. Здесь приходят к домам политиков, бросают камни, провоцируют физические столкновения со всеми, кто думает иначе, - указал вице-премьер. - Призываю всех граждан сохранить мир, разговаривать, не прибегать к насилию и слушать друг друга".

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что в результате ночных беспорядков у зданий Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде пострадали более 60 граждан и 16 сотрудников полиции. Вучич уточнил, что только в офисе СПП на бульваре Освобождения в Нови-Саде насчитали 64 раненых, а двое полицейских в Белграде получили тяжелые травмы - перелом челюсти и серьезные повреждения грудной клетки.

По информации МВД, беспорядки сопровождались нападениями на партийные помещения, протестующие забрасывали здания камнями, пиротехникой и другими предметами. Акции проходили в Нови-Саде, Белграде, Лазаревце, Панчево, Кралево, а также у отделений СПП в Врбасе и Бачке-Паланке. Министр внутренних дел Ивица Дачич пообещал задержать всех причастных к нападениям в течение 48 часов.

Вучич также отметил, что общее число протестующих в стране было относительно небольшим - около 3 тыс. человек в Белграде с пригородами и порядка 1,7 тыс. в Нови-Саде. Глава партии и бывший премьер Милош Вучевич подчеркнул, что сторонники СПП впредь не допустят атак на партийные офисы и будут готовы дать отпор нападающим.