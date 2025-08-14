Участники протеста продолжили пикет перед оцеплением

КИШИНЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Полиция Кишинева заблокировала доступ к кварталу, где расположен следственный изолятор, в котором содержится глава Гагаузии Евгения Гуцул. Об этом сообщает пресс-служба оппозиционного блока "Победа", чьи активисты принимают участие в ежедневных акциях протеста в поддержку главы региона.

"Полиция вновь преградила путь протестующим сторонникам Евгении Гуцул и Светланы Попан, перекрыв улицу Тигина. Проход ограничен даже для людей, работающих в этом районе", - говорится в сообщении. Участники акций протеста подтвердили ТАСС, что планируют продолжать пикет.

Позже, согласно трасляции Canal 5 в Telegram, сторонники Гуцул продолжили акцию протеста перед оцеплением полиции.

"Полиция нас не пускает. Но мы не будем прорываться через кордон. Нам не разрешают проводить мирные митинги в защиту наших коллег, которые сидят за стенами тюрьмы №13. Но мы знаем, что они нас слышат и чувствуют поддержку, поэтому мы будем продолжать", - сказала перед собравшимися депутат парламента от внефракционного блока "Победа" Регина Апостолова. В демонстрации принимают участие около ста человек, которые скандируют "Свободу", "Требуем справедливости".

Ранее сотрудники полиции совместно с карабинерами попытались разогнать пикет сторонников Гуцул у стен тюрьмы, объяснив свои действия опасностью дестабилизации ситуации в пенитенциарном учреждении, которое находится в центре Кишинева. На месте присутствовали депутаты парламента, которые назвали действия правоохранителей незаконными. Тогда пикетчики сели на тротуар, отказавшись подчиняться действиям полиции.

