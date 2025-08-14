Риттер: у России и США есть оружие для мгновенного удара по друг другу

Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США отметил, что Договор о РСМД был не только вопросом контроля над вооружениями

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Россия и США обладают оружием, с помощью которого могут нанести мгновенный удар друг по другу. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

"Мы вернулись к ситуации 1980-х годов, когда у обеих сторон есть оружие, способное нанести мгновенный удар друг по другу. Напряжение реально, - сказал он. - Так к чему же это привело? Это создало гораздо более опасную ситуацию. Вот почему я выступаю за контроль над вооружениями. Я понимаю, что российский народ и российское правительство нам не доверяют. У них нет никаких оснований доверять нам. Мы [США] подписали договор [о ликвидации ракет средней и меньшей дальности] и вышли из него".

Риттер отметил, что Договор о РСМД был не только вопросом контроля над вооружениями. "Это был прорывной момент, когда Соединенные Штаты и Советский Союз, Соединенные Штаты и Россия, заявили, что могут работать вместе в мире. И это была удивительная вещь. Мы не только сделали мир безопаснее, но и открыли дверь для тех отношений, которые нам хотелось бы иметь, - отметил он. - К сожалению, Советский Союз распался, и вместе с ним ушло и это желание дружить".

По его словам, Америка "решила, что осталась единственной сверхдержавой, и что вместо того, чтобы дружить с Россией, мы будем доминировать над ней". "С 90-х наши отношения остаются напряженными. Но договор о РСМД все еще существовал. Мы не допускали это опасное оружие в Европу, - продолжил собеседник агентства. - Европа могла спать спокойно, зная, что в случае конфликта ядерное оружие не будет обстреливать их города. И американцы могли идти спать, зная, что, если в Европе начнется война, непреднамеренный обмен ядерными ударами не приведет автоматически к всеобщему ядерному конфликту между Соединенными Штатами и Россией".

Действия США

Риттер напомнил, что президент США Дональд Трамп вышел из договора о РСМД. "Он обвинил русских в мошенничестве. Я не верю, что русские мошенничали, я бывший разведчик, который разбирается в таких вещах, - сказал эксперт. - Я считаю, что мы неправильно поняли разведданные. Русские были готовы работать с нами, чтобы могли понять, что они не нарушают договор. Но нас это не интересовало, потому что мы хотели выйти из договора, потому что хотели создавать оружие".

По его словам, "российское правительство заявило, что сохранит мораторий на разработку оружия до тех пор, пока Соединенные Штаты не начнут размещать разработанное ими оружие в Европе". "Но Соединенные Штаты развернули оружие в ходе учений, и Россия начала разрабатывать собственное оружие, - обратил внимание экс-инспектор ООН. - Теперь мы говорим о размещении в Европе Dark Eagle, своего рода новой ракеты Pershing II. Какова реакция России? Снятие моратория на размещение, и теперь у нас есть "Орешник" и другие ракеты. Ваш заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков говорил о других ракетах. Думаю, я понимаю, что это за ракеты. Очень дестабилизирующие".

Добросовестные переговоры

"Я разговаривал с [бывшим] послом РФ в Соединенных Штатах Анатолием Антоновым, он был ведущим переговорщиком по договору СНВ-III. По его словам, русские были обмануты американцами, - отметил Риттер. - Как можно вести переговоры с тем, кто обманывает вас, кто ведет переговоры недобросовестно? Как можно вести переговоры с тем, кто выходит из договора? У вас нет выбора, потому что альтернатива - это мир, живущий в страхе от наступления мгновенной смерти".

Он отметил, что США и РФ должны научиться доверять друг другу, но Штатам нужно приложить больше усилий, чтобы "вернуть доверие России", "Но Россия должна быть способна открыться и быть готовой доверять нам. Мы должны начать диалог. Потому что мы не можем прямо сейчас, когда мы говорим об улучшении отношений между Соединенными Штатами и Россией, допустить ситуацию, когда из-за ошибки, просчета, ракеты начнут лететь в Европу, и все закончится ядерным холокостом".

Кроме того, отметил Риттер, ликвидация договора о РСМД - "одна из самых опасных вещей в новейшей истории".

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.