Сийярто уверен, что встреча Путина и Трампа на Аляске будет успешной

По мнению министра иностранных дел и торговли Венгрии, участники российско-американского саммита - в отличие от руководителей Евросоюза - способны найти путь к урегулированию конфликта на Украине

БУДАПЕШТ, 14 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто уверен, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа завершится успехом. По его мнению, участники российско-американского саммита - в отличие от руководителей Евросоюза - способны найти путь к урегулированию конфликта на Украине.

"Президенты США и России в настоящее время являются двумя лидерами, способными разрешить эту ситуацию. Европейские политические лидеры не могут разрешить эту ситуацию, потому что те, кто не могут сделать что-то на протяжении трех с половиной лет и настаивают на том, чтобы продолжать делать то же самое, не способны решить какую-либо проблему", - сказал глава МИД, комментируя подготовку к саммиту на Аляске в программе "Час борцов" на YouTube.

Он также выразил уверенность в том, что встреча Путина и Трампа поможет нормализовать отношения между Россией и США, а значит, укрепит международную безопасность.

"Проще говоря, у этого саммита могут быть два исхода: успех или провал. И это критически важно для будущего мира, поскольку эта встреча, ее исход могут предопределить, в какой степени миру придется жить в тени возможной третьей мировой войны в ближайшие годы", - отметил Сийярто.

По его словам, эту встречу можно будет рассматривать как успешную, если она снизит вероятность новой мировой войны.

"Потому что в данный момент вероятность третьей мировой войны, к сожалению, существует. Эта встреча сама по себе хорошая новость, поскольку, пока лидеры крупнейших держав могут общаться друг с другом лично, вероятность третьей мировой войны будет меньше", - пояснил министр.

Он добавил, что именно поэтому считает серьезной ошибкой отказ предыдущего президента США Джо Байдена, а также лидеров Евросоюза от переговоров с Путиным. Сийярто назвал такой подход к отношениям с Россией "безответственным, опасным и саморазрушительным".

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал лидеров ведущих стран Европы, в том числе Франции и Германии, провести встречу на высшем уровне с Россией по примеру саммита РФ - США.