Ранее бизнесмен заявил, что обвиненный в растлении несовершеннолетних Джеффри Эпштейн познакомил президента США Дональда Трампа с его будущей женой

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Жена лидера США Дональда Трампа Мелания направила письмо сыну экс-президента Джо Байдена Хантеру с угрозой подать иск на сумму $1 млрд по обвинению в "клеветнических заявлениях" о связи первой леди с бизнесменом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщил телеканал Fox news со ссылкой на источники.

В начале августа Байден заявил, что обвиненный в растлении несовершеннолетних американский финансист Эпштейн познакомил действующего президента с его будущей женой Меланией.

Телеканал приводит текст письма адвоката Мелании Трамп, в котором говорится, что "ложные, унизительные, клеветнические и подстрекательские заявления крайне непристойны и были широко распространены в медиа", и Байдену необходимо "немедленно опровергнуть" свои слова. В случае если сын экс-президента не выполнит требования к 7 агвуста, то первой леди не останется другого выбора, кроме как подать в суд и потребовать компенсацию ущерба в размере $1 млрд. Как сообщил источник, Байден не выполнил условия к указанному сроку.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовывал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.