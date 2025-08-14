Правительство Венгрии неоднократно подчеркивало необходимость сохранения диалога с Москвой и подтверждало намерение развивать с ней политические и экономические отношения

БУДАПЕШТ, 14 августа. /ТАСС/. Европа должна восстановить партнерство с Россией, поскольку без этого не может быть обеспечена ее собственная безопасность. Такую позицию изложил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в программе "Час борцов" на платформе YouTube.

"Мы можем думать что угодно о войне, об отношениях с Россией, о самом российском президенте, но мы можем быть уверены в одном: для будущего безопасного функционирования Европы необходимо партнерство с Россией. И оно необходимо не по политическим, а по географическим причинам. Россия находится здесь, в Европе, она крупнейшая страна мира, ядерная сверхдержава", - отметил глава МИД.

"Неужели кто-то всерьез полагает, что можно говорить о будущей европейской безопасности без России? - продолжил он. - Это невозможно. И те, кто не способен это понять, к сожалению, представляют угрозу для европейской безопасности".

Правительство Венгрии неоднократно подчеркивало необходимость сохранения диалога с Москвой и подтверждало намерение развивать с ней политические и экономические отношения. Премьер-министр Виктор Орбан призвал лидеров ведущих стран Европы, в том числе Германии и Франции, провести встречу на высшем уровне с Россией по примеру саммита РФ - США, запланированного на Аляске.