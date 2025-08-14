Риттер: Европа будет уничтожена русскими, если ввяжется в войну

Бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку подчеркнул, что "у Европы ноль возможностей участвовать в этой войне"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Европа будет разгромлена российской армией, если попытается напрямую ввязаться в войну с Россией. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

Аналитику был задан вопрос, смогут ли европейские страны возобновить конфликт на Украине, если их не устроит мирный договор. "На какие ресурсы? 16% населения Германии заявили, что готовы сражаться за свою страну, если в нее вторгнутся. Это означает, что 84% из них не будут сражаться за свою страну. А теперь попросите немцев вторгнуться в другую страну. Сколько немцев будут готовы сражаться и умереть в этом случае? Ответ будет, скорее всего, ноль", - отметил он.

"Сколько французов готовы умереть на пляжах Одессы? Поляки - готовы ли они умереть за Львов? С помощью какой армии? Армии НАТО с течением времени пришли в упадок. НАТО, существовавшая в 1980-х годах, сегодня больше не существует. То, что некогда было армией, готовой к войне, сейчас является армией, которая постоянно сидит в казармах", - отметил Риттер. Он в свою очередь задал вопрос, чего хочет Европа, намерена ли она "сразиться лицом к лицу с самыми опытными военными в современном мире - российскими военными, которые состоят не только из закаленных в боях солдат, но и из солдат, которые познали современные реалии войны".

"Война, которая ведется сегодня на Украине, не похожа ни на одну войну, которая была до нее. Тактика, которую я знаю со времен холодной войны, больше не применима", - подчеркнул он. По словам аналитика, если бы он "попытался вести эту войну, опираясь на свои знания", он "был бы мертв в первый же день", потому что не понимает, "что такое стратегия войны с применением беспилотников". "Я не понимаю того, что беспилотники сделали с современным полем боя. Русские усовершенствовали беспилотную войну. Если Европа ввяжется в военные действия на Украине, российские военные быстро уничтожат их", - признал он.

В то же время Риттер указал, что "нам не нужно беспокоиться об этом, поскольку Европа не в состоянии разместить что-либо на своей территории". "Война - это про логистику. Это не только о солдатах, которые могут маршировать по казармам. Это о том, как этих солдат выводят из казарм и направляют в зону боевых действий", - пояснил он. Аналитик напомнил, что "между Европой и Украиной большое расстояние, это требует много топлива, изнашивает технику, это большое количество ресурсов, которых в Европе попросту нет". "Как вы перебросите армию из Европы на Украину? Как вы будете поддерживать эту армию, особенно когда русские атакуют коммуникации?" - добавил он.

Риттер подчеркнул, что "у Европы ноль возможностей участвовать в этой войне". По его словам, европейцы могут попытаться обеспечить Украину ресурсами, оружием, но у Украины заканчиваются человеческие ресурсы. "Вы можете предоставить Украине все оружие, какое захотите. Россия уничтожит его. Но где люди, которые будут обслуживать эти танки, эти артиллерийские орудия? Посмотрите, что сейчас происходит на линии фронта. Россия прорывается повсюду. Почему? Потому что на Украине нет людей, которые могли бы заполнить эти пробелы. Поэтому я считаю, что Европа не только не будет вмешиваться, но и не сможет", - выразил уверенность аналитик.