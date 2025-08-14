В Белоруссию из России прибыла очередная партия самолетов Су-30СМ2

Минск получил их в рамках военно-технического сотрудничества с Москвой

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Очередная партия российских самолетов Су-30СМ2 доставлена на один из аэродромов Белоруссии. Об этом сообщило Минобороны республики.

"Прямо сейчас на один из аэродромов ВВС и войск ПВО прибывает очередная партия самолетов Су-30СМ2. Самолеты получены в рамках военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией для повышения возможностей военно-воздушных сил по обеспечению безопасности Республики Беларусь в воздушном пространстве", - говорится в заявлении.

Предыдущая партия многофункциональных истребителей Су-30СМ2 прибыла на один из аэродромов Белоруссии в конце мая. Тогда командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии Андрей Лукьянович сообщил, что республика в текущем году получит из России еще партию таких самолетов.