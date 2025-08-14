Спикер парламента обвинила протестующих в попытке убийства и насилии в Сербии

Ана Брнабич назвала организаторов блокад "фашистами"

БЕЛГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Спикер парламента Сербии Ана Брнабич назвала организаторов блокад, участвующих в беспорядках, "фашистами" и обвинила их в попытке убийства и организации насилия.

"Ужасное "преступление" совершил народ, патриоты, прошлой ночью в Нови-Саде - они защищались. Представьте, люди не позволили себя убить, сжечь заживо, разрушить им дом. И когда вы защищаетесь, по мнению фашистов-организаторов блокад и их медийных помощников, вы виноваты в насилии, ведь его было бы меньше, если бы вы просто дали себя убить. Сербия не позволяла топтать себя даже более сильным, храбрым и честным, чем вы, и уж точно не позволит это сделать протестующим фашистам и этим несчастным, которые пишут по указке", - написала Брнабич в X.

Ранее экс-премьер и лидер правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич заявил, что протестующие действовали с целью физической расправы и покушения на убийство, а не в рамках политической борьбы. Министерство юстиции республики назвало действия организаторов блокад прямым посягательством на конституционный строй и демократические ценности.

Ночные беспорядки в Сербии

В ночь на четверг акции протеста в ряде городов сопровождались нападениями на партийные офисы, здания забрасывали камнями и пиротехникой. В Нови-Саде бойцы спецподразделения "Кобра" подверглись атаке со стороны группы примерно из 100 человек, после чего для их защиты военнослужащий произвел предупредительный выстрел в воздух.

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что в результате ночных беспорядков у зданий Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде пострадали более 60 граждан и 16 сотрудников полиции. Вучич уточнил, что только в офисе СПП на бульваре Освобождения в Нови-Саде насчитали 64 раненых, а 2 полицейских в Белграде получили тяжелые травмы - перелом челюсти и серьезные повреждения грудной клетки.

Акции проходили в Нови-Саде, Белграде, Лазаревце, Панчеве, Кралеве, а также у отделений СПП в Врбасе и Бачке-Паланке. Министр внутренних дел Ивица Дачич пообещал задержать всех причастных к нападениям в течение 48 часов.

Вучич также отметил, что общее число протестующих в стране было относительно небольшим - около 3 тыс. человек в Белграде с пригородами и порядка 1,7 тыс. в Нови-Саде. Глава партии и бывший премьер Вучевич подчеркнул, что сторонники СПП впредь не допустят атак на партийные офисы и будут готовы дать отпор нападающим.