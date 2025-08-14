Как говорится в статье, Владимир Зеленский принял решение лишить полномочий НАБУ из-за того, что бюро собиралось предъявить обвинения в коррупции нескольким близким к нему людям

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Попытка Владимира Зеленского взять под контроль Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) стала колоссальной ошибкой, бросившей тень на его образ реформатора. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

"Зеленский сделал это, так как подумал, что он может. Это была колоссальная ошибка. Было очень просто предвидеть негативную реакцию", - приводит издание слова неназванного европейского чиновника.

Как говорится в статье, Зеленский принял решение лишить полномочий НАБУ из-за того, что бюро собиралось предъявить обвинения в коррупции нескольким близким к нему людям. Среди них в статье упоминаются бывший вице-премьер Алексей Чернышов, бизнесмен Тимур Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского, бывший заместитель руководителя офиса президента Ростислав Шурма.

"Вместо того, чтобы дистанцироваться от близких соратников, находящихся под следствием, Зеленский поддержал стремительную инициативу по подчинению антикоррупционных органов генеральному прокурору - должностному лицу, назначенному им всего несколькими неделями ранее", - говорится в статье.

Столкнувшись с жесткой реакцией как внутри страны, так и со стороны Запада, Зеленский отказался от своих планов. "Но ущерб был уже причинен. Этот эпизод подорвал репутацию Зеленского как реформатора и поставил под сомнение его приверженность борьбе с коррупцией", - пишет Financial Times.

О НАБУ и САП

Между лишением антикоррупционных органов полномочий с подачи Зеленского и восстановлением этих полномочий прошло чуть больше недели. 22 июля Рада приняла закон с изменениями в уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня Зеленский подписал документ. Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы, а западные партнеры Украины стали обвинять Зеленского и его окружение в коррупции.

После этого Зеленский спешно внес в Раду законопроект, который, как отмечалось, обеспечит "силу системы правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов". 31 июля этот документ был принят большинством голосов парламентариев сразу в двух чтениях, тут же подписан спикером парламента, а затем и самим Зеленским и вступил в силу на следующий день.