Макрон: Трамп заявил, что НАТО не должна быть частью гарантий безопасности Киеву

ПАРИЖ, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил на видеоконференции с европейскими лидерами, что НАТО не должна быть частью гарантий безопасности Украине. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в своем выступлении перед журналистами 13 августа, полная версия которого была опубликована Елисейским дворцом 14 августа.

"Он сказал вещи, которые для меня особенно важны: НАТО не должна быть частью гарантий безопасности [Украине] - мы знаем, что это особенно чувствительный момент для российской стороны, - но при этом США и все желающие союзники должны участвовать в их обеспечении", - сказал Макрон.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Трамп выразил готовность внести вклад в обеспечение гарантий безопасности Киеву.

Серия онлайн-встреч по Украине состоялась в среду по инициативе канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Глава германского правительства сначала связался с ближайшими европейскими союзниками Украины для предварительного обсуждения дальнейших консультаций с Трампом. Затем прошла телефонная конференция с американским лидером и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого канцлер ФРГ обсудил результаты дискуссий в рамках так называемой коалиции желающих.