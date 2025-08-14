Связанные с этим утечки в СМИ являются "чистыми спекуляциями", отметила представитель ЕК Ариана Подеста

БРЮССЕЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Евросоюз не намерен смягчать антироссийские санкции в случае перемирия в рамках дипломатического урегулирования на Украине, связанные с этим утечки в СМИ являются "чистыми спекуляциями". С таким заявлением выступила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ариана Подеста. Ее попросили прокомментировать сообщение телеканала SkyNews о том, что Евросоюз якобы изучает возможность некоторого смягчения рестрикций в случае заключения и "полного соблюдения" перемирия.

"Можете быть уверены, мы полностью сохраним санкционное давление на Россию, все остальное - чистые спекуляции. Мы уже приняли 18 пакетов санкций, и мы готовим 19-й", - сказала она. Подеста отказалась комментировать, на какой стадии находится подготовка 19-го блока ограничительных мер, но отметила, что в Брюсселе продолжают верить в эффективность санкций в отношении РФ.

Отвечая на вопросы о предстоящем в пятницу саммите России и США на Аляске и отсутствии на нем лидеров стран Евросоюза или представителей Киева, она заявила: "Это будет контакт между двумя лидерами, мы посмотрим, каким окажется результат, но наши позиции в отношении Украины не меняются". Подеста ушла от других комментариев по поводу саммита.

Представитель Еврокомиссии таким образом опровергла информацию британского телеканала Sky News, который сообщил 13 августа, что в ходе телефонных консультаций лидеров государств - членов ЕС в течение двух последних дней якобы изучалась возможность "некоторого смягчения" сообществом рестрикций в отношении РФ. Он утверждал, что ряд стран ЕС, в частности Италия, предлагал предпринять такой шаг, если перемирие на Украине удастся установить, и при условии, что при любых его нарушениях действие всех санкций будет немедленно возобновлено.