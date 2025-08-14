Нидерландские госслужащие провели пропалестинскую акцию у здания МИД в Гааге

По оценкам организаторов, на демонстрацию вышли порядка 400 человек

ГААГА, 14 августа. /ТАСС/. Несколько сотен нидерландских госслужащих собрались у здания министерства иностранных дел в Гааге на очередную демонстрацию в поддержку Палестины. Как передает корреспондент ТАСС, акция, как и в предыдущие недели, прошла в формате "сидячего" протеста и длилась около часа.

По оценкам организаторов, на демонстрацию вышли порядка 400 человек. "Мы собираемся здесь каждый четверг и намерены продолжать акции", - подчеркнула в беседе с ТАСС представитель инициативной группы "Госслужащие в защиту Конституции", играющей ключевую роль в организации протеста.

В ходе акции демонстранты потребовали от властей Нидерландов продолжать курс на усиление давления на Израиль с целью способствовать скорейшему прекращению его военной операции в секторе Газа. На плакатах участников акции вновь были видны призывы к введению санкций против еврейского государства. Некоторые протестующие принесли с собой палестинские флаги, а также цветы и игрушки в память о погибших в Газе детях.

Наряду с госслужащими, в акции приняли участие нидерландские журналисты и ученые. "Мы видим, как самые уязвимые слои населения в Газе продолжают страдать. Работники сферы здравоохранения и гуманитарных организаций делают все возможное для облегчения их участи, но без проявления другими странами политической воли ситуация не изменится", - заявила в своем выступлении историк и писатель Анне-Лот Хук. Она назвала продолжающееся бездействие западных стран в отношении Газы "отказом от ответственности перед мирными жителями, которые ждут перемен".

Организаторы акции сообщили ТАСС, что между демонстрациями продолжается круглосуточное дежурство активистов у здания МИД, во время которого зачитываются имена погибших в секторе Газа детей.

Ужесточение курса

Протесты у нидерландского внешнеполитического ведомства в Гааге проходят еженедельно. В последние недели число участников демонстраций заметно возросло на фоне обсуждения в ЕС возможной приостановки действия соглашения об ассоциации с Израилем в связи с обвинениями в нарушениях международного гуманитарного права. Как сообщил 12 августа исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, королевство выступает за временное прекращение действия торговой части этого соглашения.

Кроме того, 29 июля Велдкамп заявил о вызове посла Израиля в связи с критической гуманитарной ситуацией в Газе. Днем ранее, по данным телеканала NOS, нидерландские власти запретили въезд в страну министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу и министру нацбезопасности Итамару Бен-Гвиру. Как указано в письме МИД в парламент, оба израильских политика "неоднократно способствовали разжиганию насилия против палестинского населения", открыто призывая к расширению еврейских поселений на Западном берегу и к "этнической чистке в Газе".

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.