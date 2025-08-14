Телеканал напоминает, что Владимир Зеленский предлагал в качестве места для встречи Рим, однако Франция, Финляндия, Испания и Германия высказались за более нейтральную площадку, наподобие Женевы

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Западные лидеры активно рассматривают возможность организации трехстороннего саммита с участием России, США и Украины в одном из городов Европы в случае успеха встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил со ссылкой на источники в ЕС телеканал Sky News.

По его данным, "союзники согласны с тем, что это должна быть Европа". Телеканал напоминает, что Владимир Зеленский предлагал в качестве места для встречи Рим, однако, по информации Sky News, Франция, Финляндия, Испания и Германия высказались за более нейтральную площадку, наподобие Женевы.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на собственные источники рассказало, что, помимо Европы, в качестве места проведения саммита рассматривается Ближний Восток.

Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.

7 августа президент РФ по итогам встречи в Кремле с лидером ОАЭ заявил, что не против встречи с Зеленским, однако для таких контактов необходимо создать условия. "А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко", - добавил он.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что для встречи Путина и Зеленского должна быть проведена большая подготовительная работа. При этом на таком мероприятии без ясной повестки в первую очередь настаивает именно Киев. Как заявлял Ушаков, США упоминали о возможности трехсторонней встречи Путина, Зеленского и Трампа. Однако Москва оставила этот вариант без комментария и призвала сконцентрироваться на двустороннем саммите РФ - США.