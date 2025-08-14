По информации портала, визит президента США зависит от развития переговоров о прекращении огня и завершении войны в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп перед запланированным визитом в Великобританию в середине сентября может посетить Израиль. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на американских и израильских чиновников.

"Визит Трампа зависит от развития переговоров о прекращении огня и завершении войны [в секторе Газа]",- цитирует портал своего собеседника в администрации Белого дома.

Израильский чиновник подтвердил Ynet, что "существуют предварительные планы визита президента США", но "пока нет ничего конкретного".