Минобороны Британии отчиталось о ядерном инциденте на базе ВМС в Шотландии

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Серьезный ядерный инцидент произошел ранее в этом году на военно-морской базе Клайд на западном побережье Шотландии. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на заявление Минобороны Соединенного Королевства.

По информации ведомства, инцидент высшей категории "А" произошел в период с января по апрель. Согласно действующей классификации, при инцидентах подобного рода происходит выброс радиоактивных веществ в окружающую среду или существует серьезный риск подобного выброса. Газета не привела подробности инцидента.

Издание отметило, что это не первый инцидент категории "А" на этой базе за последние годы. Предыдущие, уточняет издание, фиксировались в 2006, 2007 и 2023 годах.

На прошлой неделе газета The Guardian сообщила со ссылкой на отчет Шотландского агентства по защите окружающей среды, что радиоактивная вода из хранилища ядерного оружия ВМС Великобритании, расположенного недалеко от Глазго, утекла в залив Лох-Лонг из-за износа оборудования. Инцидент произошел на складе вооружений королевских ВМС в Кулпорте, где хранятся ядерные боеголовки для четырех субмарин типа Vanguard, которые несут американские баллистические ракеты Trident II (D5). Согласно данным агентства, утечка небольшого количества трития случилась из-за неоднократного прорыва старых труб, которые не поддерживались в рабочем состоянии.