МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовные дела против членов движения "Другая Украина", возглавляемого экс-лидером запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

Дела возбуждены по статьям о госизмене, коллаборационизме, оправдании действий РФ, призывам к изменению или захвату государственной власти.

В списке указаны Денис Жарких, Артем Марчевский, Роман Коваленко, Руслан Калинчук, Яков Таксюр, Юрий Дудкин, Руслан Коцаба, Наталья Хорошевская, Богдан Гиганов, Олег Ясинский, Александр Лазарев. Им обвинения предъявлены заочно. Кроме того, возбуждено дело против Кирилла Молчанова, задержанного ранее в Польше.