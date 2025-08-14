В ДТП пострадали 134 человека, из них 8 детей

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Королевский суд Ливерпуля предъявил 24 новых обвинения бывшему британскому военнослужащему Полу Дойлу, который проходит обвиняемым по делу о наезде автомобиля на толпу футбольных болельщиков.

Как напоминает газета The Guardian, ранее в отношении 53-летнего Дойла уже были выдвинуты семь обвинений, в том числе в умышленном нанесении телесных травм и опасном вождении.

Автомобиль Ford Galaxy Titanium вечером 26 мая въехал в центре Ливерпуля в толпу людей, которые принимали участие в чемпионском параде по поводу 20-го титула местного футбольного клуба в Английской премьер-лиге. Дойл, который находился за рулем автомобиля, был задержан на месте.

В результате инцидента пострадали 134 человека, из них 8 детей. Около 50 пострадавших были госпитализированы.

Согласно публикациям в СМИ, Дойл служил в британской морской пехоте в 1990-1994 годах. После этого он работал в сфере информационных технологий и кибербезопасности в частном секторе и в Национальной службе здравоохранения, а затем основал свою компанию по почтовым заказам, которая закрылась в 2018 году.

Следующее заседание, на котором обвиняемый признает или нет свою вину, запланировано на 4 сентября. Судебный процесс с участием коллегии присяжных должен начаться 24 ноября и продлиться три-четыре недели.