Злоумышленники потребовали выкуп в несколько миллионов евро и угрожали опубликовать около 300 гигабайт украденной информации

ГААГА, 14 августа. /ТАСС/. Лаборатория Clinical Diagnostics в нидерландском городе Рейсвейк заплатила выкуп киберпреступникам, атаковавшим ее системы и похитившим личные данные 485 тыс. пациенток, участвовавших в национальном скрининге на рак шейки матки. Об этом сообщила газета De Telegraaf со ссылкой на подтверждение от хакерской группы NoVA, взявшей на себя ответственность за утечку данных.

По этой информации, злоумышленники потребовали выкуп в несколько миллионов евро и угрожали опубликовать около 300 гигабайт украденной информации, включая имена, адреса, номера социального страхования и сведения о состоянии здоровья 485 тыс. женщин, участвовавших в обследовании, а также данные других пациентов, среди которых фигурируют министр и депутат нидерландского парламента.

Источник издания в Clinical Diagnostics также подтвердил факт выплаты, но отказался назвать сумму. На сайте лаборатории опубликовано сообщение, из которого следует, что угроза утечки предотвращена.

11 августа телеканал NOS сообщил, что хакеры получили доступ к персональным данным более 400 тыс. участниц медицинского обследования в Нидерландах. Утечка произошла из лаборатории Clinical Diagnostics, обрабатывавшей анализы пациенток. Сотрудничество с лабораторией временно приостановлено, а все текущие исследования перенаправлены в другие учреждения.