Скотт Бессент отметил, что президент США Дональд Трамп за последние несколько недель выработал "переговорную стратегию" для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Европейские партнеры, требующие от Соединенных Штатов усиления санкционного давления на Россию, должны что-то предпринять сами или заткнуться. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Хотел бы сказать, что нашим европейским коллегам настала пора либо что-то предпринять, либо заткнуться ", - заявил он в интервью телеканалу Fox Business.

Бессент добавил, что президент США Дональд Трамп за последние несколько недель выработал "переговорную стратегию" для грядущих переговоров на Аляске с президентом России Владимиром Путиным и "будет находиться в очень сильной позиции".

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.