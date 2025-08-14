Эрдоган обсудил по телефону с генсеком НАТО урегулирование на Украине

Турецкий лидер отметил, что его страна будет внимательно следить за ходом предстоящих переговоров

СТАМБУЛ, 14 августа. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте урегулирование украинского конфликта, отметив прогресс на прямых переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшегося разговора.

"Президент Эрдоган отметил, что в ходе переговоров в Стамбуле, начатых с целью достижения постоянного прекращения огня между Украиной и Россией, был достигнут прогресс. Он выразил мнение, что этот процесс может привести к положительным изменениям в гуманитарной сфере", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что генсек НАТО "дал оценку ситуации на Украине перед саммитом на Аляске". Турецкий лидер в связи с этим отметил, что его страна будет внимательно следить за ходом предстоящих переговоров.

Администрация президента Турции пояснила, что телефонный разговор состоялся по просьбе генсека НАТО. Наряду с урегулированием на Украине стороны обсудили региональные и международные проблемы.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию. Перед встречей в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет. Переговоры в полном составе продлились около 40 минут, в ходе которых стороны обсудили позиции, изложенные в проектах меморандумов.

По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 000 тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших. Решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения новых договоренностей, сообщал Мединский.