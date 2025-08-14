Глава МИД Венгрии заявил, что лидеры Евросоюза окончательно перестали быть фактором мировой политики

БУДАПЕШТ, 14 августа. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза усиливают давление на правительства Венгрии, Словакии и Сербии, стремясь добиться их отстранения от власти. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после консультаций по телефону со словацким и сербским коллегами Юраем Бланаром и Марко Джуричем.

"Сегодня становится очевидным, что в Центральной Европе предпринимаются все более грубые попытки дестабилизации, свержения правительств и внешнего вмешательства, направленные против патриотически настроенных правительств Словакии, Венгрии и Сербии", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В связи с этим он отметил, что в ходе разговоров по телефону с Бланаром и Джуричем они согласились с необходимостью "еще активнее отстаивать свой суверенитет и мир". "Мы подтвердили, что можем рассчитывать на взаимную солидарность", - добавил Сийярто.

Он заявил, что "Брюссель окончательно перестал быть фактором мировой политики, о чем свидетельствует тот факт, что Европа не принимает участия в переговорах на Аляске", которые будут вести по поводу Украины президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. "Это явно расстраивает основных либеральных политических лидеров, и в результате усиливается давление на правительства, которые выступают за мир, следуют национальным интересам и не подчиняются Брюсселю", - пояснил министр.

По его словам, для этого Брюссель оказывает поддержку оппозиции в Венгрии, подогревает уличные беспорядки в Сербии и распространяет результаты опросов, которые якобы показывают, что "словаки верят только в революцию". "Все это разные главы одного и того же брюссельского сценария: они хотят устранить мирные, патриотические и национальные правительства, чтобы заменить их своими марионеточными правительствами", - считает Сийярто.

Ранее правительство Венгрии неоднократно сообщало о стремлении руководства ЕС привести к власти в стране лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра, который пользуется покровительством руководителя фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Будапешт отмечал, что Брюссель намерен оказывать финансовую поддержку венгерской оппозиции через различные фонды и НПО, как это делали США при администрации Джо Байдена.