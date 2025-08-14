Лукашенко подписал указ о назначении пенсий гражданам за работу на Украине

Как отметили в пресс-службе, реализация указа будет способствовать социальной защите прав граждан, постоянно проживающих в Белоруссии и имеющих периоды работы на Украине

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о назначении пенсий отдельным категориям граждан за период работы на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документом вносятся изменения в указ от 30 августа 2014 года "О лицах, прибывших в Республику Беларусь", которым установлен порядок оказания помощи тем, кто приехал с Украины и оказался в трудной жизненной ситуации.

"Принятие нового указа связано с тем, что прекратилось действие межправительственного соглашения Беларуси и Украины о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения от 14 декабря 1995 года (оно было денонсировано Украиной) и, как следствие, утратили силу правовые основания для включения в стаж работы при назначении трудовой пенсии в Беларуси периодов работы на территории Украины с 1 января 1992 года до 1 июля 1998 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, реализация указа будет способствовать социальной защите прав граждан, постоянно проживающих в Белоруссии и имеющих периоды работы на Украине.

При этом расходы на выплату пенсий в связи с принятием указа будут обеспечены в пределах ежегодно планируемых средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.