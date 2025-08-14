За данные об Александре Мире Серде предлагается награда в $5 млн

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Власти США назначили награды на общую сумму $6 млн за информацию, которая приведет к задержанию руководителей российской криптовалютной биржи Garantex. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

В нем отмечается, что за данные о гражданине РФ Александре Мире Серде предлагается награда в $5 млн, а за информацию о других топ-менеджерах - $1 млн.

Как утверждается в документе, торговая площадка использовалась для отмывания "сотен миллионов долларов" незаконных доходов, полученных в результате киберпреступлений и торговли наркотиками. Госдепартамент отметил, что с апреля 2019 по март 2025 года Garantex провела операции с криптовалютой на общую сумму около $96 млрд.

Ранее Минфин США ввел санкции в отношении трех россиян за связи с Garantex: помимо Миры Серды, под ограничения попали Павел Каравацкий и основатель площадки Сергей Менделеев.

Действия США

В марте 2025 года власти Индии задержали по запросу США другого администратора биржи - гражданина Литвы Алексея Бесчокова. Он подозревается в отмывании денег.

Также в марте Минюст США заявил, что американские власти совместно с Германией и Финляндией конфисковали серверы базирующейся в России криптобиржи и заморозили используемые ею активы на $26 млн. Garantex сообщила о временной приостановке оказания всех услуг в связи с блокировкой кошельков биржи платформой Tether, эмитирующей криптотокен USDT.

Garantex находится под санкциями США с 2022 года.