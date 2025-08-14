В Анкоридже заявили, что проведение саммита РФ и США пока не влияет на жизнь

Нарушения для привычной жизни и работы муниципальных служб минимальны, передает пресс-секретарь мэра Анкориджа Эмили Гудикунц

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 14 августа. /Спец. корр. ТАСС/. Подготовка к проведению встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) пока минимально повлияла на обстановку в городе и работу его служб. Об этом заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь мэра Анкориджа Эмили Гудикунц.

"На данный момент нарушения для привычной жизни и работы муниципальных служб минимальны. Мы сотрудничаем с властями штата [Аляска], объединенной военной базой Элмендорф-Ричардсон, военными и Белым домом, чтобы содействовать успеху саммита", - сказала Гудикунц.

Мэр Анкориджа Сюзен Лафрэнс ранее опубликовала письменное заявление, в котором говорится, что власти города "не ожидают масштабных сбоев в работе школ, транспорта или других муниципальных служб" в связи с проведением встречи лидеров. По ее мнению, проведение саммита России и США "является возможностью продемонстрировать важную роль Анкориджа и Аляски с точки зрения международной торговли, национальной обороны и туризма". Она отметила, что власти города взаимодействуют с командованием базы Элмендорф-Ричардсон, "чтобы обеспечить готовность Анкориджа к этому мероприятию".

По наблюдению корреспондента ТАСС, каких-либо видимых дополнительных мер безопасности в Анкоридже не принято. На улицах пока нет обычных при подобных мероприятиях в США временных сооружений для сотрудников служб безопасности, контрольно-пропускных пунктов и оцепления. Значимых ограничений движения автомобилей и пешеходов не заметно.

Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.

Он отметил, что программа встречи лидеров уже согласована. "Эта встреча, как вам всем хорошо известно, состоится на Аляске, в Анкоридже, а конкретно будет задействовано одно из помещений объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон", - уточнил Ушаков.